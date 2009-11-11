Переходящие запасы зерна в РФ составят около 21 млн. тонн

Переходящие запасы зерна в РФ к 1 июля 2010 года (к началу нового сельхозгода) составят около 21 млн. тонн, что в среднем на 10-12 млн. тонн больше, чем в предыдущие годы, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Королев 10 ноября, сообщает АПК-Информ.

Снятию излишков зерна с рынка в значительной степени должно способствовать развитие его экспорта.

При этом он напомнил, что переходящие запасы зерна на начало этого сельхозгода (на 1 июля 2009 года) составили 24 млн. тонн.

По его словам, в этом году валовой сбор зерна ожидается в объеме около 93 млн. тонн (в чистом весе), что выше среднегодового значения за последние 10 лет. "С учетом значительных переходящих остатков предложение зерна на внутреннем рынке избыточно по сравнению с объемами его потребления, в связи с этим сохраняется высокий экспортный потенциал, а точнее сказать - жизненная необходимость развития экспорта", - заявил С.Королев.

Однако, как отметил замминистра, развитие экспортных поставок тормозится из-за низкого уровня инфраструктуры зернового комплекса и недостаточных емкостей для хранения зерна.

По его словам, совокупные мощности по хранению зерна в России составляют 118 млн. тонн, включая склады у сельхозпроизводителей. При этом объем элеваторных мощностей составляет всего 34 млн тонн, нехватка и географическая неравномерность распределения элеваторов привела к резкому сокращению свободных мощностей по хранению, отметил С.Королев.

По оценке Минсельхоза, при планируемом увеличении объема производства зерна в России до 122 млн. тонн в год дефицит элеваторных мощностей к 2015 году может составить до 33 млн. тонн.

Как напомнил С.Королев, в минувшем сельхозгоду Россия экспортировала рекордный объем зерна - 23 млн. тонн на $4,4 млрд. В этом сезоне, то есть с 1 июля по 6 ноября, экспорт зерна уже составил 8,5 млн. тонн. Основными покупателями российского зерна являются страны Средиземноморского бассейна и Ближнего Востока.

"Прогноз динамики показателей баланса российского зернового рынка позволяет сделать вывод о том, что увеличение объемов экспорта зерна является необходимым условием для обеспечения дальнейшего роста производства зерновых культур", - заявил С.Королев, однако, отметил он, сдерживающим фактором увеличения поставок зерна на мировой рынок является слабая экспортная инфраструктура.

В настоящее время общие мощности портов по перевалке не превышают 23-25 млн. тонн зерна в год. "Это технологический и технический максимум, на который мы сегодня можем рассчитывать, основной объем перевалки происходит через порты Азово-Черноморского бассейна", - заявил он.

С учетом потребностей России в перевалке на экспорт до 40 млн. тонн зерна к 2015 году дефицит портовых мощностей может достигнуть 20 млн. тонн. За последний год частные инвесторы реализовали в этом регионе ряд проектов по строительству и модернизации зерновых терминалов. Однако потребность в дополнительных объемах перевалки зерна через Черноморский бассейн оценивается, как минимум, в 10-12 млн. тонн.

С.Королев также сообщил, что в соответствии с поручением президента РФ Дмитрия Медведева об устранении инфраструктурных ограничений на рынке зерна министерство разработает программу, предусматривающую условия для удовлетворения потребностей в перевалочных мощностях, диверсификацию географии экспорта российского зерна, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Министерство также разрабатывает программу использования таких механизмов господдержки развития инфраструктуры, как субсидирование процентных ставок по кредитам и использование государственного лизинга. "Эти механизмы государственной поддержки должны быть доступны всем участникам рынка", - подчеркнул он.