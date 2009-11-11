В ЮАР экспорт соевого масла в 2009 г. сократится

Эксперты USDA прогнозируют сокращение экспортных поставок соевого масла из Южной Америки в 2009 г. в сравнении с показателем достигнутым тремя годами ранее по причине роста использования данной продукции в производстве биотоплива, сообщает АПК-Информ.

В частности, потребности топливной промышленности Бразилии в дополнительном сырье объясняются тем, что уже с 2010 г. в стране вступает в силу мандат повышающий долю обязательного содержания примесей биодизеля в топливе до 5%.

В свою очередь, под влиянием растущего спроса со стороны Евросоюза, Аргентина наращивает экспортные поставки биодизеля изготовленного на базе соевого сырья (в т.г. объем экспорта данной продукции уже превысил 1 млн. тонн, в то время как в 2006 г. данный показатель составлял лишь 55 тыс. тонн).

Стоит отметить, что в результате указанных тенденций ведущие импортеры соевого масла из Южной Америки будут вынуждены переориентироваться на масла поставки из США или же заменят часть закупок импортом пальмового масла.