В Харьковской области озимыми засеяно 484,5 тыс. га

В Харьковской области озимыми культурами под урожай 2010 года засеяно 484,5 тыс. га, или 108% запланированной площади посевов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА, это на 24,1 тыс. га больше площади посева озимых в 2008 году.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что по состоянию на 10 ноября всходы получены на площади 421,0 тыс. га, или 88% посевной площади. Из них в удовлетворительном состоянии находятся 180,6 тыс. га, в хорошем – 170,6 тыс. га.

На полях области также посеяно 23,6 тыс. га озимого рапса.