Урожай зерна в Узбекистане превысил 7 миллионов тонн

В текущем году в Узбекистане собрали на 10,2 процента больше зерновых культур, чем в прошлом году. Такие данные приводит государственный комитет страны по статистике, сообщает Зерно он-лайн.

На полях республики собрано 7,07 миллиона тонн зерна. При этом валовый сбор зерноколосовых культур вырос на 7,9 процента до 6,8 миллиона тонн. Производство пшеницы увеличилось на 6,9 процента и составило до 6,57 миллиона тонн, а валовый сбор риса вырос на 2,3 процента до 117 тысяч тонн.

В то же время, статистическое ведомство зафиксировало рост посевных площадей под зерновые культуры на 3,6 процента до 1,6 миллиона гектаров, из которых под зерноколосовые было отведено 1,5 миллиона гектаров или на 3,2 процента больше, чем в прошлом году.

С середины 90-х годов в Узбекистане происходит увеличение сбора зерна. Ежегодное государственное задание по сбору с тех пор было выше 4,5 миллиона тонн. Однако только в 2002 году сельское хозяйство страны выполнило государственный заказ.