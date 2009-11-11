Качество британской пшеницы и ячменя выше среднего

Качество британской пшеницы и ячменя в текущем сезоне немного выше среднего, говорится в отчете, опубликованном Ассоциацией производителей зерна Великобритании (HGCA). Об этом сообщает ИА Dow Jones.

По сравнению с прошлым годом средняя влажность британской пшеницы и ячменя уменьшилась. Среднее содержание белка и число падения Хагберга в пшенице выше прошлогоднего. Среднее содержание белка в ячмене также выше, чем в прошлом году, сообщает Зерно он-лайн.