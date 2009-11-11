Госрезерв Украины намерен продать 250 тыс. тонн зерна
На тендере 27 ноября
Государственный комитет по материальному резерву намерен реализовать 250 тыс. тонн зерновых культур на тендере, который запланирован на 27 ноября, сообщает АПК-Информ.
Об этом говорится в сообщении Госрезерва, опубликованном в "Урядовом курьере" от 6.11.2009.
В частности, из резерва планируется продать 156 тыс. тонн пшеницы 3 кл., стартовая сумма лота составляет 171,6 млн. грн, а сумма гарантийного взноса - 42,9 млн. грн, и 91 тыс. тонн пшеницы 4 кл. по стартовой цене 92,82 млн. грн, сумма гарантийного взноса - 23,205 млн. грн.
Кроме того, на аукционе будет представлено к продаже 3 тыс. тонн ржи группы А по стартовой цене 2,25 млн. грн, сумма гарантийного взноса по которой составляет 0,563 млн. грн.
Конечный срок подачи заявок на участие в аукционе - 25 ноября.
При этом в сообщении уточняется, что отпуск проданного зерна будет осуществлен только после закладки аналогичного количества этих культур урожая 2009 года в государственный резерв.