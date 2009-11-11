Госрезерв Украины намерен продать 250 тыс. тонн зерна

Государственный комитет по материальному резерву намерен реализовать 250 тыс. тонн зерновых культур на тендере, который запланирован на 27 ноября, сообщает АПК-Информ.

Об этом говорится в сообщении Госрезерва, опубликованном в "Урядовом курьере" от 6.11.2009.

В частности, из резерва планируется продать 156 тыс. тонн пшеницы 3 кл., стартовая сумма лота составляет 171,6 млн. грн, а сумма гарантийного взноса - 42,9 млн. грн, и 91 тыс. тонн пшеницы 4 кл. по стартовой цене 92,82 млн. грн, сумма гарантийного взноса - 23,205 млн. грн.

Кроме того, на аукционе будет представлено к продаже 3 тыс. тонн ржи группы А по стартовой цене 2,25 млн. грн, сумма гарантийного взноса по которой составляет 0,563 млн. грн.

Конечный срок подачи заявок на участие в аукционе - 25 ноября.

При этом в сообщении уточняется, что отпуск проданного зерна будет осуществлен только после закладки аналогичного количества этих культур урожая 2009 года в государственный резерв.