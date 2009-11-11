Одной из наиболее важных тем, представляемых на обсуждение участниками третьей Международной конференции «Зерновая Россия-2009», является проблема качества российского зерна и его влияние как на внутренний, так и на внешние рынки. С докладом на тему "Качество российского зерна, как фактор конкурентоспособности на мировом рынке" выступит начальник отдела сельскохозяйственной продукции компании "Инспекторат Р", Виталий Смирнов, сообщает АПК-Информ.

По словам В.Смирнова, в этом году, несмотря на предпринятые в некоторых регионах России меры, 35% фуражной пшеницы могло бы быть продовольственной. Одним из основных факторов, влияющих уже не первый год на качество зерна, а, соответственно, и соотнесение его по классам - является повреждение зерна клопом-черепашкой и, как следствие, показатель ИДК, превышающий 100 единиц. Россия, в результате, недосчитается более 1 млн. тонн продовольственного зерна.

Выслушать мнение эксперта, а также принять участие в дискуссии по данному вопросы вы сможете, приняв участие в третьей международной конференции "Зерновая Россия-2009" (7-10 декабря, Краснодарский край, Красная Поляна).