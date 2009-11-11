Ученые Татарстана вывели новый сорт ярового рапса

Ученые Татарского НИИсх РАСХН совместно с Всероссийским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом рапса вывели новый сорт ярового рапса «Юмарт», отличающийся устойчивостью к болезням, осыпанию и полеганию. Об этом корреспонденту агентства «Татар-информ» сообщили в ТатНИИсх, сообщает Агро Перспектива.

Урожайность «Юмарта» на 13 процентов превышает другие сорта рапса и достигает 21,9 центнера с гектара, содержание жира в семенах составляет 44,8 процента. Кроме того, новый сорт отличается высоким содержанием белка. Шрот, полученный в результате переработки «Юмарта», также имеет высокое качество.

Ориентировочно через 2-3 года новый сорт ярового рапса может появиться на полях Татарстана.