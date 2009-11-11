Суд возбудил дело о банкротстве "Черкасской птицефабрики"

Хозяйственный суд Киева 30 сентября возбудил дело о банкротстве ООО «Черкасская птицефабрика» (г. Черкассы) по иску кредитора ООО "Константа-Агро".

Об этом говорится в официальном сообщении в газете "Урядовий кур’єр" (№209 от 11 ноября).

Согласно сообщению, распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Сергей МЯКОТА из Киева.

Заявления кредиторов принимаются на протяжении месяца со дня публикации объявления.

Справка УНИАН. ООО «Черкасская птицефабрика» занимается производством и поставкой на рынок Украины куриного мяса. Потребителям продукция компании известна под торговой маркой «Панночка».