«ТЕКТ» приобретает ЗАО «Одессакондитер»

Группа компаний «ТЕКТ» и группа акционеров ЗАО «Одессакондитер» достигли договоренности о продаже контрольного пакета акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "ТЕКТ" со ссылкой на председателя наблюдательного совета группы «ТЕКТ» Вадима ГРИБА.

По его информации, «ТЕКТ» уже подписала соглашение о приобретении 90,57% акций ЗАО «Одессакондитер», на сегодня сделка находится в стадии завершения. По словам В.ГРИБА, соглашение подписано с акционерами предприятия, владеющими контрольным пакетом акций. В соответствии с договоренностями сумма сделки не разглашается.

В.ГРИБ отметил, что предприятие представляет интерес для фонда прямых инвестиций «TEKT Private Equity Fund I» - пакет акций приобретается с целью дальнейшего развития предприятия, повышения его объема продаж и капитализации.

На сегодняшний день, подчеркнул председатель набсовета группы «ТЕКТ», рассматривается возможность приобретения для фонда еще около 10 предприятий, работающих в различных отраслях экономики Украины.

Справка УНИАН. Группа «ТЕКТ» работает на рынке с 1995 г. Основные направления деятельности: Private Equity (прямые инвестиции), юридическое сопровождение сделок M&A (слияния и поглощения), а также управление активами. За 15 лет работы на рынке Группа успешно реализовала более 100 инвестиционных проектов.

В группу входят компании «ТЕКТ-Трейд», КУА «ТЕКТ», «ТЕКТ-Эксперт», КС «Володар». Основным собственником Группы является Вадим ГРИБ.

Фонд «TEKT Private Equity Fund I» объемом 500 млн. грн. создан в 2009 году с целью инвестиций в предприятия различных отраслей экономики Украины, генерирующие стабильные денежные потоки и имеющие серьезные перспективы роста стоимости.

ЗАО «Одессакондитер» - лидер на региональном рынке кондитерских изделий Одесской области. Предприятие выпускает более 200 наименований кондитерских изделий: шоколад, шоколадные конфеты, карамель, ирис, драже, зефир, мармелад, печенье, вафли, крекеты, торты. В 1996 году в цехе высших сортов конфет введена в эксплуатацию линия «Bindler» (производство Германия). В 1997 году установлена новая линия «Klockner» по производству новых видов карамели.

Чистый доход ЗАО в 2008 году составил около 200 млн. грн. На предприятии работает около 1300 работников.