В Херсонской обл. платежи за землю увеличились на 32%

В Херсонской области за 10 месяцев текущего года поступило 83,5 млн. грн. платы за землю, что на 32% (на 20,2 млн. грн.) больше, чем за этот же период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области,

увеличение объема поступлений платы за землю до конца нынешнего года прогнозируется на уровне 100 млн. грн.

Отмечается также, что в текущем году за счет совместного с органами местного самоуправления и земельных ресурсов изучения информации относительно используемых площадей земельных участков, удалось привлечь к налогообложению дополнительно 140 субъектов землепользования. За указанный период задекларировано 1,6 млн. грн. налоговых обязательств.

В целом в Херсонской области земельным налогом облагаются пользователи и собственники 110,8 тыс. га, арендной платой - 121,6 тыс. га земель.