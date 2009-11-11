"Украгролизинг" должен ХМЗ 6 млн. грн.

ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) выражает обеспокоенность в связи с наличием задолженности НАК «Украгролизинг» за поставленную заводом технику в размере 6 млн. грн.

Об этом заявил УНИАН исполнительный директор ООО НПП «ХМЗ» Владислав ГУБИН.

«В текущем году «Херсонмаш» поставил «Украгролизингу» сельхозтехнику на более чем 50 млн. грн., и по состоянию на 10 ноября долг лизинговой компании перед нами составляет 6 млн. грн.», - сказал он.

В. ГУБИН подчеркнул, что в целом в текущем году отношения у предприятия с «Украгролизингом» достаточно конструктивные и закупки комбайнов на 90% профинансированы. В то же время «тревожит» тот факт, что есть негативная тенденция по формированию как Стабилизационного фонда госбюджета, так и бюджета «Украгролизинга».

«До конца года осталось всего 1,5 месяца, и предприятию необходимо готовиться к зиме, а 6 млн. грн. - это приблизительно трехмесячный фонд заработной платы рабочих предприятия. Но существует опасение, что долги «зависнут» на первое полугодие 2010 года», - сказал В. ГУБИН.

При этом он подчеркнул необходимость при выделении правительством средств на закупку новой техники в первую очередь профинансировать доходную часть бюджета «Украгролизинга» с тем, чтобы он мог погасить существующую задолженность перед сельхозмашиностроительными предприятиями.

Как сообщалось, НАК «Украгролизинг» за 10 месяцев 2009 года передала аграриям в лизинг 171 трактор, 51 зерноуборочный комбайн и 543 единицы другого оборудования на общую сумму 112 млн. грн. Правительство Украины летом текущего года заявило о намерении выделить до конца года более 390 млн. грн. НАК «Украгролизинг» на закупку техники для аграриев, начиная с августа. Первый транш планировался в размере 100 млн. грн. Однако на сегодня из Стабфонда поступили только 20 млн. грн., которые были распределены между 15 предприятиями сельхозмашиностроения (в том числе ХМЗ).

Кабинет министров Украины в начале ноября утвердил финансовый план "Украгролизинга" на 2009 год с чистой прибылью более 6 млн. грн В то же время, согласно финансовой отчетности компании, по итогам января-сентября т.г. чистый убыток составляет 12,01 млн. грн., а чистый доход от реализации продукции - 24,85 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Научно-производственное предприятие «Херсонский машиностроительный завод» (бывший Херсонский комбайностроительный завод им. Петровского) создано на базе производственных мощностей ООО «ХМЗ» в мае текущего года. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич». Одним из учредителей и собственников ХМЗ является член Партии регионов Александр ОЛИЙНИК.

НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.