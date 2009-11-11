Предправления завода «Коктебель» назначен Филоненко

Акционеры ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» (АРК) назначили председателем правления общества Владимира ФИЛОНЕНКО вместо уволившегося по собственному желанию Александра ГАРАНА.

Об этом ЗАО сообщило в системе раскрытия информации ГКЦБФР 10 ноября со ссылкой на соответствующее решение собрания акционеров компании, состоявшегося 9 октября.

Согласно сообщению, В. ФИЛОНЕНКО до этого являлся помощником председателя правления общества.

Справка УНИАН. ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - производитель коньяков, молодых и марочных (старых и коллекционных) вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.

На территории ЗАО «ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека. По решению Министерства аграрной политики Украины энотека ЗМВК «Коктебель» признана национальным достоянием Украины.

Предприятие входит в группу компаний «Союз-Виктан».