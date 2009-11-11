Председатель сельсовета требовала 800 тыс. грн. взятки
16:49, 11 ноября 2009Агро
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За выделение земельного участка
Сотрудники закарпатской милиции при получении половины суммы взятки из общей суммы в 800 тыс. грн. задержали председателя одного из сельских советов Ужгородского района.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
По данным ДСО, эти средства женщина - председатель сельсовета требовала от бизнесмена за содействие в выделении ему земельного участка площадью 1,6 га для ведения личного крестьянского хозяйства.
По факту вымогательства взятки в размере 800 тыс. грн. прокуратурой области возбуждено уголовное дело.
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