Председатель сельсовета требовала 800 тыс. грн. взятки

Сотрудники закарпатской милиции при получении половины суммы взятки из общей суммы в 800 тыс. грн. задержали председателя одного из сельских советов Ужгородского района.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО, эти средства женщина - председатель сельсовета требовала от бизнесмена за содействие в выделении ему земельного участка площадью 1,6 га для ведения личного крестьянского хозяйства.

По факту вымогательства взятки в размере 800 тыс. грн. прокуратурой области возбуждено уголовное дело.