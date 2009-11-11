38% соков и сокосодержащих напитков забракованы

Территориальные органы по делам защиты прав потребителей Госпотребстандарта Украины в третьем квартале 2009 года проверили 73 тысячи литров соков и сокосодержащих напитков на сумму 351 тыс. грн., из них забраковано и снято с реализации 28 тысяч литров на сумму 138 тыс. грн., что составляет 38% от проверенного количества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, всего на протяжении третьего квартала проверено 727 предприятий сферы торговли, которые занимаются реализацией соков и сокосодержащих напитков. По результатам проверок разного рода нарушения выявлены на 238 из них.

В основном продукция была забракована и снята с реализации из-за отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре (5% забракованной продукции), отсутствия номеров сертификатов соответствия или свидетельств о признании соответствия в сопроводительных документах (31%), отсутствия сопроводительных документов, в том числе таких, которые подтверждают качество и безопасность (91%), реализации товаров, срок пригодности который уже истек (1%).

Отмечается, что из-за отсутствия бюджетных средств на проведение в 2009 году лабораторных исследований соков и сокосодержащих напитков Госпотребстандарт не мог в полом объеме определить соответствие проверенной продукции требованиям нормативных документов по физико-химическим и микробиологическим показателям.