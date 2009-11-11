В Херсонской области поголовье КРС сократилось

В Херсонской области на 1 ноября текущего года, по сравнению с данными на 1 ноября 2008 года, во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3,8% - до 149 тыс. голов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности поголовье коров сократилось на 1,4% - до 86,3 тыс. голов.

Поголовье птицы в хозяйствах Херсонской области на 1 ноября т.г. сократилось на 1,8%, по сравнению с 1 ноября 2008 г., до 5,337 млн. голов. Количество свиней, овец и коз увеличилось на 9,2% (до 222 тыс. голов) и 0,4% (до 78,2 тыс. голов) соответственно.

По данным управления, на 1 ноября текущего года в сельхозпредприятиях Херсонской области состоялось увеличение численности поголовья коров на 1,5% ( на 0,1 тыс. голов), свиней - на 20,1% (на 15,3 тыс. голов), овец и коз на 15,8 % (на 3,3 тыс. голов), а поголовье птицы уменьшилось на 19,8 % (на 303,3 тыс. голов).

Всего в этой категории хозяйств на указанную дату насчитывалось 17,7 тыс. голов КРС, в том числе 6,6 тыс. коров. А также 91,5 тыс. свиней, 24,2 тыс. овец и коз, 1,232 млн. голов птицы, включая молодняк.