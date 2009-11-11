На Херсонщине реализация продукции животноводства сократилась

В Херсонской области в январе-октябре текущего года реализация основных видов продукции животноводства во всех категориях хозяйств сократилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, за указанный период хозяйствами всех категорий области реализовано 56,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 3,9% меньше, чем год назад. Кроме того, за 10 месяцев этого года реализовано 283,6 тыс. тонн молока (на 0,7% больше) и 311 млн. штук яиц (на 17,6% меньше).