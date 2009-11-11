ФГИ выставил на продажу Коломыйский завод сельхозмашин

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины повторно выставил на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона пакет акций ОАО «Коломыйский завод сельскохозяйственных машин» в размере 93,436% уставного фонда.

Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 11 ноября 2009 года.

Согласно сообщению, начальная стоимость госпакета снижена на 30% – до 84 млн. 740 тыс. грн.

Конкурс по продаже контрольного пакета ОАО «Коломыйский завод сельхозмашин» будет проведен через 75 дней после его объявления в «Ведомостях приватизации».

Согласно информации ФГИ, убыток ОАО «Коломыйский завод сельхозмашин» по итогам 9 месяцев 2009 года составил 994 тыс. грн., дебиторская задолженность – 902 тыс. грн., кредиторская задолженность – 3 млн. 925 тыс. грн., объем реализованной продукции – 3 млн. 605 тыс. грн., стоимость активов – 29 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Коломыйский завод сельскохозяйственных машин» (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) занимается производством машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства, погрузчиков, экскаваторов и весового оборудования.