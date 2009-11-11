Почти 40% колбасных изделий забракованы

Инспекторы Госпотребстандарта Украины в январе-сентябре 2009 года проверили 42,915 тонн колбасных изделий на сумму 1 млн. 766,7 тыс. грн. Из них требованиям нормативной документации не отвечало 16,595 тонн продукции на сумму 505 тыс. 52 грн., что составляет 38,6% проверенной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, в целом на протяжении отчетного периода проведено 213 первичных проверок на предприятиях разных форм собственности, в 183 случаях (86%) установлены различные нарушения нормативной документации. В частности, это несоответствие органолептических показателей (неподобающая форма, неравномерное перемешивание фарша, наличие грубой соединительной ткани и т.д.); несоответствие по физико-химическим показателям (завышено содержание массовой доли влаги, крахмала); несоответствие по микробиологическим показателям (завышено содержание МАФАМ (мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов – УНИАН)). Кроме того, были выявлены отсутствие или проведение не в полном объеме контроля готовой продукции по показателям безопасности; нарушение рецептуры и закладки сырья; нарушение периодичности контроля или проведение не в полном объеме контроля органолептических, физико-химических и микробиологических показателей; нарушение метрологических норм и правил; неудовлетворительный входной контроль сырья и вспомогательных материалов.