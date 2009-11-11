"Данон" предоставляет "Актимель" врачам скорой помощи

Компания «Данон» во время эпидемии гриппа предоставляет врачам скорой помощи в восьми западных областях Украины и в г. Киеве свою продукцию функционального питания "Актимель" для поддержки иммунитета людей, непосредственно контактирующих с больными.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила менеджер медицинского маркетинга "Данон" в Украине Ольга КУХАР.

По ее словам, в рамках акции «Актимель спешит на помощь», компания «Данон» передаст станциям скорой помощи в Киевской области, а также в 8-ми западных регионах (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях) около 100 тыс. бутылочек «Актимель» для укрепления иммунитета 7 тыс. врачей.

«7 тысяч врачей – это общее количество, сколько их есть, – Киев плюс западные регионы. 100 тысяч бутылочек – это как раз тот курс, который получит каждый доктор, не только доктор, но и каждый фельдшер, каждый сотрудник, включая водителей», - уточнила О.КУХАР.

По ее словам, компания потратила только на продукт около 360 тыс. грн. «Будет ли продолжаться акция, мы увидим по тому, как будет развиваться ситуация. Дело в том, что это, как вы понимаете, недешевый продукт, и если взять розничные цены, это приблизительно 360 тыс. грн., которые потрачены только на продукт... Мы бы хотели, чтобы это было началом акции…», - отметила она.

Справка УНИАН. Группа компаний «Данон» - мировой лидер по производству молочных продуктов. Компания работает в Украине с 1998 г.

Французский производитель молочной продукции «Данон» в 2006 году приобрел «Молочный завод «Родич» (г. Херсон), который было модернизирован и теперь называется «Данон Днипро».