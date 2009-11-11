В Харьковской обл. поголовье КРС увеличилось

В Харьковской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) с начала года увеличилось на 13%, или 26,7 тыс. голов, и на 1 ноября 2009 года составило 225,8 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, в сельскохозяйственных предприятиях области содержится 103 тыс. голов.

Наибольший прирост поголовья крупного рогатого скота отмечен в хозяйствах Великобурлуцкого (на 19%), Изюмского (на 16%) и Балаклейского (на 8%) районов области.