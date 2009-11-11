Ющенко подписал закон о семейных отношениях в фермерских хозяйствах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменения в статью третью Закона Украины «О фермерском хозяйстве» (относительно уточнения семейных отношений, которые дают право быть членами хозяйства).

Текст документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 октября.

Законом предусматривается, что к членам семьи и родственникам председателя фермерского хозяйства относятся жена (муж), родители, дети, бабушка, дед, прабабушка, прадед, внуки, правнуки, мачеха, отчим, падчерица, пасынок, родные и двоюродные братья и сестры, дядя, тетка, племянники как председателя фермерского хозяйства, так и его жены (ее мужа), а также лица, состоящие в семейных отношениях первой степени родства со всеми вышеупомянутыми членами семьи и родственниками (родители такого лица и родители мужа или жены, его муж или жена, дети как такого лица, так и его мужа или жены, в том числе усыновленные ими дети).