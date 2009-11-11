Президент Украины раскритиковал Аграрный фонд

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике деятельность Аграрного фонда Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь на встрече главы государства с министром аграрной политики Юрием МЕЛЬНИКОМ и гендиректором Аграрного фонда Владимиром ИВАНИШИНЫМ.

Основной темой встречи стали финансовое состояние и отдельные аспекты деятельности Аграрного фонда Украины.

Президент выразил обеспокоенность тем, что фонд не выполняет свою прямую функцию, заложенную при его создании, – а именно регулятора рынка сельскохозяйственной продукции, стабилизации рынка в критических условиях, предоставления мотиваций аграрным производителям. Он отметил, что Аграрный фонд создавался не как коммерческая организация, а как механизм устранения спекуляций на рынке сельскохозяйственной продукции. Эта цель достигается, в первую очередь, через проведение залоговых закупок: когда цена на рынке снижается, Аграрный фонд должен предоставить крестьянину деньги под залог зерна. В то же время, когда конъюнктура выравнивается, крестьянин получает возможность продать зерно за его реальную стоимость и вернуть полученные средства.

Доля спотовых и форвардных операций фонда свидетельствует о том, что он действует как обычный трейдер, который делает коммерцию с использованием государственных средств. В прошлом маркетинговом году Аграрным фондом по спотовым контрактам было закуплено продукции на 1,16 млрд. грн., в текущем году - на 1,15 млрд. грн. За счет форвардных закупок в государственный интервенционный фонд приобретено 633,7 тыс. тонн продовольственного зерна на более чем 0,5 млрд. грн. Вместе с тем, предоставление бюджетных займов в режиме залоговых закупок не реализуется в полной мере. В текущем году поступили заявки на получение бюджетного займа под залог 1505,5 тыс. тонн зерновых на сумму 1,06 млрд. грн. Однако получили сельхозпроизводители лишь 750 млн. грн. такого займа.

«Ваша миссия одна – держать стабильную цену. Не занимайтесь другими операциями», - сказал Президент. В настоящее время, констатировал он, Аграрный фонд сконцентрировался на несвойственных ему функциях. Одним из примеров этого В.ЮЩЕНКО назвал решение правительства о реализации через фонд топлива и удобрений для аграрных производителей. Однако закупленное топливо удалось реализовать со значительным опозданием, удобрения лежат на складах. Как следствие - заморожено 116 млн. грн. средств Аграрного фонда.

Во время встречи была критически оценена практика правительства, из-за которой ресурсы фонда используются не для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, а для решения финансовых проблем бюджета. «Вы покрываете бюджетный дефицит», - сказал Президент, указав, что такая функция абсолютно не присуща фонду. Он напомнил, что аналогичная практика довела национальные акционерные компании «Хлеб Украины» и «Нафтогаз Украины» до кризисного финансового состояния.

В текущем году возмещение НДС отдельным зернотрейдерам осуществляется при условии закупки ими по определенным правительством минимальным ценам зерна в Аграрном фонде. Экспортерам в счет погашения НДС реализовано продукции на сумму более 2 млрд. грн. Задолженность бюджета перед Аграрным фондом в результате осуществления таких операций достигла 600 млн. грн.

Также констатировалось, что фонд не смог усилить свои позиции как экспортер зерна, хотя имеет достаточные полномочия государственного оператора экспорта сельхозпродукции.

По итогам встречи глава государства получил заверения министра аграрной политики и гендиректора Аграрного фонда о готовности исправить указанные недостатки в работе фонда. Об этом Президент будет проинформирован в начале декабря этого года.

Во встрече также приняли участие глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО и первый заместитель главы – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.