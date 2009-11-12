Свыше 100 тыс т российского зерна простаивает в порту Сирии

Свыше 100 тысяч тонн российского зерна простаивает в сирийском порту из-за бездействия российских чиновников, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в среду в рамках заседания экспертного совета по агропомышленному комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает РИА Новости.

По его словам, в течение трех месяцев два корабля с российским зерном по 55 тысяч тонн каждый простаивают в порту Сирии. Кому принадлежит данный груз, Злочевский отказался сообщить.

Он пояснил, что в соответствии с российскими правилами, фитосанитарный сертификат оформляется на страну назначения. Но Сирия отказалась принимать зерно из-за его несоответствия некоторым частным требованиям страны. "Это уровень коммерческих споров", - пояснил Злочевский.

Между тем, как отметил глава Зернового союза, Египет готов принять это зерно, для чего потребуется сертификат.

Однако отечественные экспортеры, по российским правилам, не имеют права оформлять сертификат по пути следования груза. Для этого фитосанитарные службы РФ должны заново отобрать пробы, проверив партию на наличие вредителей. При этом судно должно прибыть в российский порт (в данном случае - Новороссийск), что делает стоимость зерна чрезвычайно высокой и нерентабельными дальнейшие поставки.

Компания-экспортер была готова отвезти фитосанитарного специалиста за счет компании в сирийский порт, однако получила ответ, что чиновник не имеет права совершать такие поездки за счет коммерческих организаций.

"Российский зерновой союз предложил Россельхознадзору разработать новый порядок оформления и переоформления сертификатов. Было подготовлено соглашение между фитосанитарными службами России и Египта, данный документ был направлен официальным письмом в Минсельхоз РФ. В письме содержалась просьба дать поручение соответствуюшим службам рассмотреть этот вопрос, но до профильных департаментов это задание так и не дошло", - посетовал Злочевский.

По словам главы РЗС, более трех месяцев корабли стоят в сирийском порту.

"Бездействие чиновников ниже министра принесло колоссальные убытки российским экспортерам зерна. Но при этом за такие последствия никто ответственности не несет", - заявил Злочевский на заседании заседания экспертного совета.

Между тем, простой судов с российским зерном в портах назначения случается довольно часто в последнее время по различным причинам (несоответствие требованиям страны-импортера по качеству или по документации).

Так, в сентябре 2009 года, как сообщалось, сельскохозяйственный департамент сирийского города Тартус отказался допустить в страну 24,6 тысяч тонн российской пшеницы, отправленной компанией WJ Grain. Груз пшеницы не соответствовал требованиям по качеству, предъявляемым сирийской стороной.

Также в сентябре 2009 года было арестовано 63 тысячи тонн российского зерна в Египте (Порт-Саид). Решение об аресте груза было принято после того, как экипаж российского судна, доставившего в Египет зерно, не смог предъявить всю надлежащую сельскохозяйственную документацию.

Ранее, в мае власти Египте арестовали около 4% годового импорта в эту страну зерна из России: 137 тысяч тонн пшеницы на трех сухогрузах были объявлены властями Египта непригодными для потребления, что вызвало рост цен на мировых рынках.

По официальной версии египетских властей, причиной задержания партий зерна стало "нарушение фитосанитарных норм, указанных в контрактах".

Однако позже министерство здравоохранения Египта заявило, что российская пшеница, поставленная на египетский рынок, полностью соответствует всем требованиям и пригодна для потребления в пищу.