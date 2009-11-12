Цены на продукты в бедных странах остаются высокими

Цены на продукты питания в бедных странах все еще остаются высокими, несмотря на хорошие урожаи зерна в 2009 г. Об этом говорится в новом докладе FAO «Виды на урожай и продовольственная ситуация». Он был опубликован в преддверии римского Всемирного саммита по продовольственной безопасности, который пройдет с 16 по 18 ноября 2009 г., сообщает Центр новостей ООН сообщает АПК-Информ.

На сегодняшний день 31 страна мира сталкивается с продовольственным кризисом. Крайне тяжелое положение наблюдается в Восточной Африке, где из-за засух и конфликтов 20 млн. чел. нуждаются в срочной продовольственной помощи.

Эксперты FAO напомнили, что цены на продукты питания на мировых рынках стали заметно снижаться еще в прошлом году, однако эта тенденция не отразилась на прилавках магазинов в бедных развивающихся странах. К тому же, мировые экспортные цены на рис все еще намного выше докризисных цен.

«Для самых бедных людей в мире, которые тратят до 80% своих бюджетов на питание, кризис высоких цен на продовольствие еще не окончен», - заявил помощник генерального директора FАО Хафез Ганем. Он подчеркнул, что помочь этим обездоленным можно и нужно путем увеличения инвестиций в сельское хозяйство.

В Западной Африке производство зерна в 2009 г. будет ниже прошлогоднего уровня. Из-за недостатка осадков во многих частях Африки поля пришлось пересевать. В результате засухи были большие потери скота в Мали, Чаде и Нигере. Все это привело к тому, что цены на зерно в регионе все еще остаются выше уровней двухгодичной давности.

Например, цены на просо на рынках Бамако, столицы Мали, Уагадугу в Буркина-Фасо и Ниамеи в Нигере были на 35%, 42% и 21% соответственно выше, чем в 2007 г. FAO опасается, что ожидаемое снижение производства зерна в Нигерии может привести к новому повышению цен на зерно по всей Западной Африке.

В Восточной Африке ситуация вызывает много беспокойств из-за ожидаемых невысоких урожаев вследствие недостаточных осадков в некоторых областях, усиления конфликтов и торговых перебоев, а также не снижающихся цен на продовольствие. Производство кукурузы в Кении, например, упадет на 30% по сравнению с прошлым годом.

В Южной Африке, несмотря на хорошие урожаи зерна в 2009 г., все еще наблюдаются высокие цены на продовольствие, влияющие на состояние продовольственной безопасности, заявляет FAO.

В Северной Африке общее производство пшеницы, по прогнозам, достигнет новой рекордной отметки в 21,5 млн. тонн по сравнению с 14,3 млн. тонн в 2008 г., когда урожаи сильно пострадали от засух.

FAO обращает внимание на то, что в Азии прогнозы по производству риса в 2009 г. ухудшились из-за муссонных дождей в одной из крупнейших стран-производителей риса — Индии, а также из-за стихийных бедствий в некоторых других странах, включая Японию, Республику Корея, Лаосскую Народно-Демократическую Республику и Шри-Ланку.