В Китае практически завершен сев озимой пшеницы

По данным минсельхоза Китая, по состоянию на 10 ноября посевная кампания озимых культур в стране практически завершена. Так, план сева озимой пшеницы и рапса выполнен на 96% от запланированной площади, при этом общая посевная площадь на 260 тыс. га превысила показатель минувшего сезона, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что в текущем сезоне площадь сева рапса осталась стабильной, а посевы пшеницы были расширены. Кроме того, состояние посевов пшеницы также улучшилось, дожди и осадки, прошедшие в зерновом поясе в начале месяца обеспечили необходимый уровень влаги, тем самым создав хорошие условия для роста культуры.

Также стоит добавить, что в дальнейшем сельхозпроизводителям Китая потребуется предпринять ряд специальных мер для защиты пшеницы от губительного действия природных факторов, в частности, аналитики Zhengzhou Esunny Information & Technology Co опасаются сильнейших снегопадов, которые ожидаются впервые после десятилетнего перерыва.