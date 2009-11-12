В России намолочено 101,4 млн тонн зерна

По данным регионов, на 11 ноября текущего года в РФ намолочено 101,4 млн тонн зерна, что на 12,5 млн тонн меньше аналогичной даты прошлого года. Урожайность составляет 23,8 ц/га, что на 1,4 ц/га меньше уровня прошлого года (25,2 ц/га), сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, сообщает AgroNews.

Пшеницы намолочено 63,4 млн тонн (в 2008 году 66,0 млн тонн), ячменя 18,7 млн тонн (в 2008 году 24 млн тонн).

Риса убрано 170 тыс. га (94% от плана), намолочено 978 тыс. тонн при урожайности 57,6 ц/га (на 11,6 ц/га больше 2008 года).

Подсолнечника на зерно убрано 4,9 млн га (80%), намолочено 5,8 млн тонн маслосемян при урожайности 11,7 ц/га, что на 0,5 ц/га меньше уровня 2008 года.

Сахарной свеклы (фабричной) убрано с площади 765 тыс. га (93%), накопано 23,6 млн тонн корнеплодов (на 4,6 млн тонн меньше 2008 года) при урожайности 308,1 ц/га (на 47,2 ц/га ниже прошлого года).

Сои обмолочено 683,0 тыс. га (78,4%), намолочено 827,3 тыс. тонн при урожайности 12,1 ц/га (на 1,6 ц/га больше прошлогоднего).

Картофель в сельхозпредприятиях выкопан на всей площади сева 213,5 тыс. га - 4,2 млн тонн (на 974 тыс. тонн больше 2008 года) при урожайности 187,7 ц/га (на 10,4 меньше прошлого года).

Овощей собрано 1,6 млн тонн (на 48,3 тыс. тонн больше 2008 года) при урожайности 208,4 ц/га (на 8,7 ц/га меньше 2008 года).

Осенняя обработка почвы проведена на площади 23,3 млн га, что на 0,7 млн га больше прошлого года.

Озимые культуры во всех категориях хозяйств посеяны на площади 17,8 млн га (99,7 % от плана), что на 762,0 тыс. га больше аналогичной даты прошлого года.

Заготовка кормов:

На одну условную голову КРС заготовлено 20,4 ц. к. ед., что на 0,6 ц. к. ед. больше прошлого года.

Минеральные удобрения:

По состоянию на 11 ноября 2009 г., сельхозпроизводители приобрели 2139,7 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, что на 179,3 тыс. тонн больше, чем в 2008 году. Внесено 2007,8 тыс. тонн д.в., что на 240,6 тыс. тонн больше, чем в 2008 году.

Накопленные ресурсы минеральных удобрений в 2009 году составляют 2370,8 тыс. тонн д.в., что на 270,4 тыс. тонн д.в. больше уровня 2008 года.