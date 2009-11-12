В Николаевской области выросло производство агропродукции

За 10 месяцев 2009 года объем валовой сельскохозяйственной продукции в Николаевской области возрос на 0,4% по сравнению с январем-октябрем 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе статистики сельского хозяйства и окружающей среды Главного управления статистики в Николаевской области.

На начало ноября, несмотря на некоторое снижение урожайности зерновых культур с 30 ц с 1 га до 28,6 ц с 1 га, в целом по области урожай составил 2,5 млн. тонн, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Валовой сбор подсолнечника и овощных культур, по состоянию на 2 ноября, составлял, соответственно, 544 тыс. тонн (что на 4% больше по сравнению с прошлогодним показателем) и 320,2 тыс. тонн (на 34% больше, чем на 2 ноября 2008 г.).

В облстате сообщили, что валовой сбор картофеля, плодов и ягод, винограда составил, соответственно, 167,8 тыс. тонн, 28,4 тыс. тонн и 45,7 тыс. тонн.

По результатам 10 месяцев т.г., по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, в области уменьшилось производство мяса - на 13%, молока - на 0,6% , в то же время увеличилось производство яиц - на 23%.

В животноводстве зафиксировано увеличение поголовья крупного рогатого скота - на 2%, свиней - на 27%, овец и коз - на 1% и птицы - на 6%.

Согласно данным Главного управления статистики в Николаевской области, в настоящее время в регионе в сельскохозяйственном производстве заняты 4,3 тыс. сельхозпредприятий, в том числе почти 3,6 тыс. фермерских хозяйств. В этой отрасли занята четвертая часть экономически активного населения области.