Украина сократила экспорт минеральных удобрений

Украина в течение января-сентября т.г. сократила экспорт минеральных удобрений на 64,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 587 млн. 317,1 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт минеральных удобрений за указанный период уменьшился на 68,8% – до 180 млн. 69,6 тыс. долл.