Украина сократила экспорт минеральных удобрений
12:00, 12 ноября 2009Агро
1 0
За 9 месяцев на 65%
Украина в течение января-сентября т.г. сократила экспорт минеральных удобрений на 64,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 587 млн. 317,1 тыс. долл.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, импорт минеральных удобрений за указанный период уменьшился на 68,8% – до 180 млн. 69,6 тыс. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter