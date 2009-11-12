Симоненко: 11 млн. га украинских сельхозземель принадлежат другим государствам

11 млн. га украинской земли уже не принадлежат ни отечественному бизнесу, ни государству. Об этом заявил лидер Коммунистической партии, кандидат в президенты от Блока левых сил Петр Симоненко, сообщается на официальном сайте КПУ, сообщает АПК-Информ.

"В Украине официально действуют 3,1 тыс. иностранных фирм, которые сегодня представляют интересы 11 государств: 9 европейских и 2 неевропейских - Канады и Соединенных Штатов Америки. В распоряжении этих 3,1 тыс. иностранных фирм - 11 млн. га нашей пахотной земли. Это уже практически территория других государств", - цитирует политика пресс-служба КПУ.

Ранее П.Симоненко заявил, что если парламентом не будет продлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, то с 1 января 2010 года начнется бесконтрольная торговля землей.