Египет объявил очередной тендер на закупку пшеницы

Государственный оператор продовольственного рынка Египта - компания GASC - 11 ноября объявил о проведении второго тендера в текущем месяце на закупку как минимум 55-60 тыс. тонн пшеницы на условиях FOB, сообщает АПК-Информ.

На тендере будут рассматриваться предложения пшеницы происхождением из США, Австралии, Германии, Аргентины, Украины, Канады, России, Казахстана и Франции.

Кроме того, GASC планирует закупить дополнительно от 30 до 60 тыс. тонн британской и/или сирийской пшеницы.

Согласно условиям тендера, поставка закупленного зерна должна быть осуществлена в период 10-25 декабря.