В Китае сокращается импорт сои

Согласно предварительным таможенным данным, импорт соевых бобов Китаем (ведущим мировым импортером) в октябре снизился четвертый месяц подряд до самого низкого уровня за весь год, составив 2,52 млн. тонн. При этом октябрьский объем импорта сои на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года и выше рыночных ожиданий (2 млн. тонн), сообщает АПК-Информ.

Напомним, что максимальный объем импорта масличной Китаем в 2009 г. был зафиксирован в июле - 4,7 млн. тонн.

В целом в январе-октябре страна импортировала 34,88 млн. тонн масличной, что на 13,2% больше, чем за указанный период 2008 г.

По прогнозам некоторых аналитиков, в ноябре-декабре страна может восстановить импорт соевых бобов ввиду дефицита на внутреннем рынке и рекордного урожая масличной в США. В частности, согласно оценкам аналитиков Национального информационного центра зерна и масел Китая (CNGOIC), в ноябре страна закупит на внешних рынках 3-3,5 млн. тонн сои, а в декабре - около 4 млн. тонн. При этом прогноз министерства торговли более пессимистичен и озвучивается на уровне 2,8 млн. тонн в ноябре.