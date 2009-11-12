Компания «Провиант» досрочно погасила обязательства

Компания «Провиант» досрочно погасила четырехлетний кредит на 5,3 млн. грн., выданный ей два года назад банком «Надра».

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Кроме того, досрочно были погашены пятилетние облигации на 10 млн. грн., выпущенные компанией «Провиант» в прошлом году. Держателем бумаг выступил банк «Надра».

Справка УНИАН. ООО «Провиант» возглавляет группу компаний «Провиант», в которую входят ООО «Обмачевские Зори», ОАО «Ичнянский молочно-консервный комбинат», ООО «Торговый дом «Наталка».