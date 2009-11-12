Тимошенко: 200 чиновников уволены за невыполнение постановления

За невыполнение постановления Кабмина (№ 844) о выдаче украинцам на бесплатной основе государственных актов на землю уже уволено около 200 чиновников разных уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в с. Сингуры Житомирского района во время церемонии выдачи госактов на землю местным жителям.

По ее словам, сейчас правительство ощущает значительное противодействие чиновников разных уровней попыткам правительства изменить существующую систему выдачи украинцам госактов на землю. Она отметила, что никогда не наблюдалось «такого противодействия, такого саботажа на всех уровнях, такого разрушения новой системы упомянутой выдачи госактов на землю».

«Пока мы не изменили эти порядки, чиновники имели возможность коррупционно получать деньги на всех уровнях – сверху донизу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что когда правительство приняло упомянутое постановление, то «те, кто деньги эти получал постоянно, стали создавать членам правительства значительные препятствия, которые не давали возможности простым людям оформить документы».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила также, что в Украине были и такие ситуации, когда «у людей даже заявления не принимали». Премьер-министр сказала, что все это делалось потому, что чиновники привыкли зарабатывать на упомянутых процессах выдачи документов на землю людям значительные деньги – миллиарды и миллионы.

При этом она отметила, что «в вопросах получения украинцами надлежащих им государственных актов на землю существует много недоразумений, большое количество нарушений и есть даже факты коррупции». Ю.ТИМОШЕНКО сообщила о намерении правительства сделать все, чтобы эти процессы - получение украинцами государственных актов - проходили в рамках закона, были честными и прозрачными.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Госкомзема в Житомирской области, сейчас в Житомирской области успешно выполняется постановление Кабмина № 844. Так, по состоянию на 2 октября этого года в Житомирской области 516,4 тыс. граждан имеют право на приватизацию земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного крестьянского хозяйства и т.п. Этим правом уже воспользовались 440,8 тыс. граждан, которые приватизировали земельные участки в соответствии с решениями органов местного самоуправления и исполнительной власти.

В соответствии с данными органов власти управлениями, отделами Госкомзема в районах и городах уже принято от органов местного самоуправления и зарегистрировано 54,7 тыс. заявлений от граждан на бесплатную приватизацию. Для выполнение работ заключено почти 50 тыс. договоров. Изготовлено 5,5 тыс. государственных актов, из которых зарегистрировано и выдано гражданам 4,3 тыс. экземпляров.