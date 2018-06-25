ГМО: запретить нельзя выращивать...

Народные депутаты снова подняли бурю вокруг популярной темы - генно-модифицированные организмы, «реанимация» которой сегодня мотивирована больше желанием «встряхнуть» население и заработать политические баллы, чем реальной озабоченностью ситуацией и желанием навести, в конце концов, порядок в этой сфере.

В плане ГМО в Украине сложилась парадоксальная ситуация. Все знают о том, что в нашей стране выращиваются ГМО-культуры, открыто об этом заявлялось неоднократно, но в то же время официально таковых в Украине нет. Правительство ввело ряд норм относительно необходимости указывать на упаковке о наличии ГМО в продуктах, но до сих пор это делают единицы производителей, и то больше для пиара - дескать, какие мы правильные. Повсеместного же информирования о содержании ГМО, на что надеются потребители, так и нет.

Закон о ГМО, которых "нет"

Но, наверное, и не будет, так как Украину предлагают провозгласить территорией, свободной от ГМО… Соответствующий законопроект (№ 5286-1) депутата Владимира Даниленко (КПУ) 3 ноября с.г. зарегистрирован в парламенте. В документе предлагается запретить на территории Украины деятельность, связанную с созданием, испытанием и внедрением ГМО в оборот; изготовление, продажу и импорт ГМО и продуктов питания, изготовленных из ГМО, или содержащих их в своем составе. Исключение предлагается сделать только для научных целей специальным государственным учреждениям, уполномоченным Кабмином или центральным органом исполнительной власти по вопросам образования и науки.

Цель, как всегда, благая – «для защиты населения государства от вредных для здоровья продуктов питания и формирования условий для формирования здорового поколения».

Но это все в будущем, а теперь поговорим о реалиях. По оценкам экспертов, в Украине около 50% выращиваемой сои – ГМО-продукт, кукурузы – до 20%, отмечались и другие культуры «в связях» с ГМО. «Причем все эти культуры выращиваются таким образом, что ни один сорт официально не зарегистрирован. Выглядит так, будто Украина ГМО не выращивает», - пояснил руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

А ведь есть соответствующие инстанции, которые контролируют регистрацию сортов и т.д., они могут действовать и в рамках законодательства?..

Учитывая практически полное невыполнение норм и законов, касающихся ГМО, целесообразность принятия еще одного документа вызывает большое сомнение. Скорее всего, если законопроект и пройдет, то он будет пылиться на полках законотворчества, а об выполнении речь даже не идет. Эксперты склонны считать его очередной предвыборной декларацией.

При всей серости ситуации есть все же интересный момент. Некоторые украинские сельхозкомпании, видимо, испытывающие большую «любовь» к ГМО, усмотрели в данном документе лоббирование интересов производителей минеральных удобрений. Но если учесть, что на сегодня в Украине потребление минеральных удобрений в 2-3 раза ниже, чем оно было во времена Союза и чем сейчас в большинстве развитых стран, то очевидно, что резерв для роста рынка большой, независимо от того, будут в стране выращивать ГМО или нет. Актуален скорее другой вопрос - будут ли аграрии в состоянии купить эти удобрения.

Не так страшен черт, как его малюют

Сказать, что ГМО является воплощением вселенского зла, нельзя. «С точки зрения производства эти культуры более привлекательны потому, что требуют меньшего количества технологических операций, посевы проще обрабатывать и, конечно, это влияет на конкурентоспособность. Как правило, к ГМО имеют отношение кормовые и технические культуры. Продовольственные ГМО-культуры не выращиваются. Пшеница только в исследовательских целях, но в промышленных масштабах ее практически ни в одной стране не выращивают», - рассказал В.Лапа, добавив, что очень много стран делают ставку на ГМО, не только США, но и Бразилия, Аргентина, Китай, Индия. Европа пошла другим путем, там очень осторожная политика. «Перерегистрация каждого сорта и гибрида очень сложная, и даже если Еврокомиссия разрешает выращивать или импортировать ГМО, то страны могут от этого отказаться. Но Еврокомиссия платит фермерам 45 млрд. евро в год, и таким образом компенсирует несколько меньшую эффективность производства», - подчеркнул В.Лапа.

Но рынки сбыта есть для всех видов продукции. «Есть рынки, которые требуют продукции без ГМО, проводятся тендеры, условиями которых именно это и определено, но большинство стран нормально воспринимают ГМО. Нельзя сказать, что мы будем выращивать не ГМО, докажем всему миру, что Украина – зона, чистая от ГМО, и поэтому получим большую прибавку в цене. Ведь для большинства государств, куда Украина импортирует свою продукцию, все равно есть в ней ГМО или нет», - констатировал эксперт.

Но даже при существующей законодательной базе государство может контролировать выращивание и ввоз таких культур и продукции, было бы желание. «Но легче проконтролировать внутреннее производство, чем продукцию, которая приходит по импорту, это сделать практически нереально – на таможню будут завозить как тестовые образцы без ГМО, а потом партия будет ГМО-культур. У нас, к сожалению, по многим вопросам пытаются очень жестко регулировать систему внутреннего производства, а на то, что импортируется, закрываем глаза. Уже такие прецеденты есть. Все дают преференции отечественным производителям, а мы наоборот. Своего легче бить», - подчеркивает В.Лапа.

И все же остается главный вопрос - куда мы будем дальше двигаться, как Украина будет позиционироваться в глобальном масштабе. Определяться нужно, т.к. самая худшая позиция – ее отсутствие…

Лилия Коваль (УНИАН)