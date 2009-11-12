«Оболонь» расширила линейку ТМ «ЗІБЕРТ»

Компания «Оболонь», один из крупнейших национальных производителей пива и безалкогольных напитков, в ноябре т.г. вывела на рынок новый сорт белого нефильтруемого пива - «Зіберт Біле». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что технологии «Пивоварни Зиберта» позволяют избежать процесса фильтрации, благодаря чему «Зіберт Біле» имеет более живой и насыщенный вкус и сохраняет максимальное количество полезных веществ.

«Обычно белое нефильтрованное пиво является более дорогим, чем светлые стандартные сорта, из-за чего не все желающие имеют возможность его регулярно покупать. Поэтому «Зіберт Біле» - это прекрасная возможность для потребителей стать почитателем настоящего качественного белого пива, ведь его цена в рознице за 0,5 л будет около 3,50 грн», - сообщил начальник отдела маркетинга пива ЗАО «Оболонь» Алексей БЕЗУГЛЫЙ.

Напомним, пиво «Зіберт Біле» варится в городе Фастов на «Пивоварне Зиберта», которая входит в состав корпорации «Оболонь». Пиво ТМ «Zibert» появилось на рынке весной в 2009 году. «Зіберт Біле» стало третьим видом в линейке ТМ «Zibert» после «Зіберт Світле» и «Зіберт Баварське». На всех бутылках нового пива размещается сообщение о необходимости ответственного отношения к пиву, а также информация о безопасных нормах потребления.

Также все три сорта ТМ «Zibert» в холодный период года будут доступны почитателям пива в новой 1,25 литровой ПЭТ-бутылке по цене 1 литра.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» - ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.