Госкомзем уволил 8 руководителей облупралений

Восемь руководителей областных управлений Государственного комитета по земельным ресурсам Украины уволены за невыполнение программы выдачи госактов на землю по упрощенной процедуре, утвержденной Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава комитета Олег КУЛИНИЧ во время церемонии вручения госактов на землю в Сингурах (Житомирской обл.).

"Восемь начальников территориальных областных управлений", - сказал он, отвечая на вопрос премьерминистра Юлии ТИМОШЕНКО о том, сколько руководителей уволено за "саботаж" выполнения постановления.

"Были даже такие поселки и села, где у людей даже заявления (о выдаче по упрощенной процедуре – УНИАН) не принимали", - сказал он, рассказывая о причинах увольнения.

Как сообщал УНИАН, в целом, по словам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, за невыполнение постановления Кабмина (№ 844) о выдаче украинцам на бесплатной основе государственных актов на землю уже уволено около 200 чиновников разных уровней.

21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».