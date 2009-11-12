Выдано уже 160 тыс. бесплатных госактов на землю

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Украине обратившимся гражданам уже выдано 160 тыс. бесплатных государственных актов на право собственности на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня в селе Сингури (Житомирской обл.) во время церемонии вручения госактов на землю местным жителям.

По ее словам, «от украинских граждан за последнее время уже получено в целом 1 млн. 200 заявлений (на выдачу госактов – УНИАН)».

«Невзирая на все препятствия властей, они (граждане – УНИАН) уже смогли по упрощенной системе на бесплатной основе получить настоящие акты", - добавила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что за невыполнение постановления Кабмина (№ 844) о выдаче украинцам на бесплатной основе государственных актов на землю уже уволено около 200 чиновников разных уровней. В то же время глава Государственного комитета по земельным ресурсам Украины Олег КУЛИНИЧ сообщил, что за невыполнение программы выдачи госактов на землю по упрощенной процедуре, утвержденной Кабинетом министров Украины уволены восемь руководителей областных управлений Госкомзема.

21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».

Справка УНИАН. По данным Госкомзема, на 13 октября т.г. в Украине бесплатные государственные акты на право собственности на землю получили 0,5% граждан, которые обращаются с заявлениями об их получении.