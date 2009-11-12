Выдача земельных актов проходит недостаточными темпами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день работа по приему заявок на получение земельных актов и выдаче самих актов проходит недостаточными темпами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня заявила в Житомире на заседании Государственного комитета по земельным ресурсам Украины (Госкомзем).

«Сегодня дали возможность дать заявки всего 1 млн. 272 тыс. 848 гражданам из 6,5 млн. Хочу сказать, что для меня эта цифра трагическая, потому что на самом деле принять заявку… в принципе, для этого большой мудрости не нужно. Для этого не нужно обмерять участки, не нужно проводить полевые работы, ничего не нужно, нужно просто принять заявку. И когда мы посмотрели, как заявки принимаются, то хочу сказать, что ситуация очень и очень плохая», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обратилась к главам местных советов и региональным управлениям Госкомзема с просьбой организовать работу на надлежащем уровне.

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день в некоторых населенных пунктах принято уже 100% заявок на землю, но есть такие, где этот показатель практически нулевой.

По ее словам, в некоторых областях недостаточно быстро выдаются земельные акты, в частности, в Тернопольской области выдано лишь 2% актов от поступивших заявок, в Харьковской – 4. Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Черкасской области, Запорожской, Черновицкой, Одесской и Луганской процент выдачи актов по отношению к полученным заявкам достаточно высокий - 42,6%, 30%, 23,5%, 20% и 19% соответственно.

Она также обратилась к руководителю Госкомзема Олегу КУЛИНИЧУ с просьбой принять меры и установить жесткий контроль над процедурой выдачи земельных актов. «Я этого, Олег Николаевич, долго терпеть не буду (задержку выдачи актов), вы это понимаете, да?»- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что за задержку работы по выдаче актов виновные будут нести персональную ответственность вплоть до увольнения.

«Сейчас я рассчитываю, особенно после проведения этой коллегии, я рассчитываю на геометрическую прогрессию в работе», - сказала премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она не допустит саботажа процесса выдачи земельных актов. «Единственное, чего нельзя допустить, – чтобы пошел процесс такого медленного саботажа выдачи актов и чтобы кто-то думал, что ну вот, поменяется эта власть уже скоро и все вернется на круги своя, и будет так, как всегда: деньги – товар. Не будет такого, и пусть даже никто не надеется, старая власть не вернется, а отчитываться за каждый невыданный акт придется все-таки передо мной», - сказала премьер-министр.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство

21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».