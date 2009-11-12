Объем продаж розничных сетей Fozzy Group вырос

Объем продаж розничных сетей Fozzy Group в январе-октябре т.г. вырос на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group Михаил ДУДНИК.

«Когда рынок упал на 30%, у нас - рост объемов продаж на 15-20%, а в отдельных случаях значительно больше», - сказал он.

При этом в компании не называют сумму объема продаж.

М.ДУДНИК также отметил, что группа планирует до конца текущего года увеличить долю продаж товаров под собственными торговыми марками (СТМ) «Премия» и «Полная чаша" до 10% в общей структуре продаж сетей. Для этого планируется до конца года расширить ассортимент на примерно 100 позиций – до около 800 под СТМ «Премия» и на примерно 70 позиций – до около 180 под СТМ «Полная чаша».

По его данным, по состоянию на сентябрь т.г. доля продаж СТМ составляет более 8%, а на конец 2008 года – 7%.

Справка УНИАН. Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес – чешские ресторации «У хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Café и Liquor.