Выдано только 21% госактов на землю от потребности

Председатель Государственного комитета по земельным ресурсам Украины (Госкомзем) Олег КУЛИНИЧ обеспокоен тем, что на сегодняшний день в Украине гражданам выдано только 21% госактов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Житомирской облгосадминистрации, характеризуя общее состояние дел с выдачей данных актов.

"В целом реально в Украине выдано только 200 тыс. 703 государственных акта на землю, что в процентном отношении составляет 21% от потребности ",- сказал О. КУЛИНИЧ.

При этом он подчеркнул необходимость ускорить эту работу.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время церемонии вручения госактов на землю жителям села Сингури Житомирской области сообщила, что в Украине обратившимся гражданам уже выдано 160 тыс. бесплатных государственных актов на право собственности на землю.

Вместе с тем на заседании Госкомзема в Житомире она заявила, что на сегодняшний день работа по приему заявок на получение земельных актов и выдаче самих актов проходит недостаточными темпами, и обратилась к руководителю Госкомзема Олегу КУЛИНИЧУ с просьбой принять меры и установить жесткий контроль над процедурой выдачи земельных актов.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство

21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».