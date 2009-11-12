Информация о выдаче земельных актов будет в спецвыпуске «Урядового курьера»

В ближайшие дни планируется выпустить специальный выпуск газеты «Урядовый курьер», в котором будет изложена детальная информация о процедуре получения государственных актов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании коллегии Госкомзема в Житомире.

«В этом специальном выпуске, я прошу, чтобы обратились к сельским, поселковым и городским головам, чтобы они собрали общественность и прямо по этой газете провели обучение своих команд и непосредственно людей, чтобы они проинформировали о том, как мы работаем и что мы делаем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что «Урядовый курьер» является единственной газетой, которая поступает к председателю каждого населенного пункта.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство

21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».

Сегодня, 12 ноября, премьер-министр отметила, что на сегодняшний день работа по приему заявок на получение земельных актов и выдаче самих актов проходит недостаточными темпами.

На заседании Государственного комитета по земельным ресурсам Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Сегодня дали возможность дать заявки всего 1 млн. 272 тыс. 848 гражданам из 6,5 млн. Хочу сказать, что для меня эта цифра трагическая, потому что на самом деле принять заявку… в принципе, для этого большой мудрости не нужно. Для этого не нужно обмерять участки, не нужно проводить полевые работы, ничего не нужно, нужно просто принять заявку. И когда мы посмотрели, как заявки принимаются, то хочу сказать, что ситуация очень и очень плохая», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обратилась к главам местных советов и региональным управлениям Госкомзема с просьбой организовать работу на надлежащем уровне.