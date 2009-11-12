В Донецкой обл. поголовье КРС уменьшилось

В агропромышленном комплексе Донецкой области поголовье крупного рогатого скота за 10 месяцев текущего года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, за 10 месяцев в области в том числе на 6,4% сократилось поголовье коров. В то же время за этот период поголовье птицы увеличилось на 5%, овец и коз – на 6,8%, свиней – на 18,8%.