Минэкономики предлагает установить квоту на экспорт сахара

Министерство экономики предлагает установить квоту на экспорт сахарной свеклы из Украины в объеме 103 тонн, сахара - 3,27 тыс. тонн. Проект соответствующего постановления о внесении изменений в постановление Кабмина от 27 декабря 2008 г № 1123 опубликован на сайте министерства.

Предлагается также установить квоту на экспорт патоки (мелясы) в объеме 36 тыс. 233 тонн.

В Минэкономики отмечают, что в текущем маркетинговом году ожидается значительный дефицит сахара как на мировом рынке, так и в Украине. «Ожидаемый дефицит на рынке сахара стимулирует субъектов рынка активно заключать договора на его покупку с сахарными заводами. Особенная активность отмечается со стороны иностранных компаний, в частности, российских», - говорится в сообщении министерства. По данным Госкомстата, объемы экспорта сахара из Украины в январе-августе 2009 г., в сравнении с аналогичным периодом 2008 г., выросли в 31,19 раза – до 24,7 тыс. тонн. При этом средняя расчетная таможенная стоимость при экспорте продукции из Украины уменьшилась на 23,8% (с 590 до 449 долл. тону), что не соответствует мировым тенденция роста цен.

«Таким образом, возникает вопрос о необходимости введения мер государственного регулирования для обеспечения потребности населения в сахаре», - говорится в сообщении министерства и подчеркивается: «чтоб ограничение экспорта сахара не привело к росту экспорта сырья, ограничение должно проводиться комплексно».

Указанные квоты экспорта рассчитаны на основе среднемесячных объемов экспорта сахара за последние 3 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики снизило прогноз производства сахара в текущем маркетинговом году до 1,2 млн. тонн. Эксперты оценивают объем внутреннего потребления сахара на уровне 2-2,2 млн. тонн.