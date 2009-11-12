Гендиректором «Массандры» назначен Бойко

Распоряжение Кабмина

Генеральным директором Государственного концерна “Национальное производственно-аграрное объединение “Массандра” назначен Николай БОЙКО. Соответствующее распоряжение от 11 ноября 2009 г. № 1341-р опубликовано на сайте Кабинета министров Украины. Напомним, Н.БОЙКО с 1987 года возглавлял «Массандру». Справка УНИАН. Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» специализируется на производстве винограда, виноматериалов и вин. В объединение входят 9 виноградарско-винодельческих предприятий. Общая площадь виноградников «Массандры» составляет более 4 тыс. га.

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