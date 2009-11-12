В Крыму озимые на зерно посеяны на 593 тыс. га

По состоянию на 12 ноября в Автономной Республике Крым озимыми засеяно 605,9 тыс. га, в том числе, на зерно - 593,0 тыс. га, или 90% плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, на 63% площадей озимых культур уже получены всходы. Из взошедших в стадии шильца находится 50% посевов, в фазе 2-3 листочков - 42%, в фазе кущения - 9% посевов.

Отмечается также, что правительством Крыма перед аграриями автономии поставило задачу обеспечить в 2010 году производство зерна на уровне не менее 2 млн. тонн.

«В настоящее время основная задача земледельцев – обеспечить организацию постоянного контроля состояния посевов, а именно контроль фитосанитарного состояния, своевременное выявление повреждений от болезней и вредителей и проведение мероприятий по их локализации, а также накопление азотных удобрений для подкормки посевов озимых зерновых культур в зимне-весенний период", - говорится в сообщении.

Советом министров АРК принято постановление от 25 августа 2009 года 456 "О ходе подготовки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности в Автономной Республике Крым к проведению сева озимых культур под урожай 2010 года", которым рекомендовано в целом по автономии посеять озимые культуры на площади 664,2 тыс. га, в том числе на зерно - 650,0 тыс. га.