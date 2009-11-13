Украинское зерно планируется экспортировать в Грузию

Компания «Укрферри», осуществляющая железнодорожно-паромные перевозки по маршруту Керчь - Поти/Батуми, заявила об их переводе на регулярную основу, сообщает АПК-Информ.

По информации компании, открытие сообщения между Керчью и грузинскими портами позволило уменьшить давление на припортовую станцию «Ильичевск-паромная» и привлечь грузы из крымского и донецкого регионов. Распределение грузопотоков позволило оптимизировать транзитное время.

В числе перспективных проектов, ориентированных на новый маршрут, фигурирует поставка украинского зерна на экспорт в Грузию, передает bospor. С учетом открытия второго маршрута порты Грузии Поти и Батуми рассчитывают увеличить интенсивность железнодорожно-паромных перевозок не менее чем в 1,5 раза.