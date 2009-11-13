В РФ готовят залоговые интервенции зерна

Первый вице-премьер Виктор Зубков по итогам послания президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному собранию дал поручение Министерству сельского хозяйства РФ подготовить принципы залоговых интервенций зерна. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Вести». «Мы сможем иметь определенное количество зерна через залоговые интервенции, которые помогут снять с рынка излишки зерна, при этом сельхозпроизводители смогут получить реальные средства за свою продукцию и смогут возвращать кредиты», - подчеркнул В.Зубков, передает AgroNews.

С принятием законопроекта о торговле, который в настоящее время депутаты Госдумы готовят ко второму чтению, цены на большинство товаров должны будут стабилизироваться и, возможно, даже снизиться. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков по итогам послания президента РФ Дмитрия Медведева к Федеральному собранию. В.Зубков выразил надежу, что закон будет принят в ближайшее время, передает «rbc.ru».

Первый вице-премьер добавил, что Президент в своем послании остановился на роли сельского хозяйства в развитии страны и положительно оценил работу в этом направлении. В.Зубков добавил, что государство продолжит реализацию мер по поддержке агропромышленного комплекса, рыбной и лесной отраслей.