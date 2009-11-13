Беларусь в 2009 году получила 9 млн. тонн зерна

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2009 г. составил 9 млн. тонн, сообщил 12 ноября на пресс-конференции в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Павловский, сообщает АПК-Информ.

Он уточнил, что в сельхозорганизациях получено 8,6 млн. тонн зерна, в фермерских хозяйствах - более 400 тыс. тонн.

"Итого у нас более 9 млн. тонн зерна", - сказал В.Павловский.

Замминистра также добавил, что в текущем году будет получено около 500 тыс. тонн зерна кукурузы и 746 тыс. тонн семян рапса.

"Если все суммировать, то вместе с рапсом и кукурузой мы будем иметь под 10 млн. тонн зерна", - добавил В.Павловский.

В целом, он считает достижением текущего года то, что удалось получить урожай зерна, практически сопоставимый с прошлым годом, несмотря на очень сложные погодные условия.