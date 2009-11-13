ООН призвала человечество на один день отказаться от еды

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) призвала всех людей планеты к однодневному голоданию.

«Сегодня более миллиарда человек в мире голодают. В знак солидарности с ними Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) призвала всех людей планеты к однодневному голоданию», - сообщает Центр новостей ООН.

«Мы предлагаем, чтобы все, кто хочет проявить солидарность с миллиардом голодающих на планете, приняли участие в голодании в эту субботу или воскресенье. Лично я начинаю 24-часовую голодовку в субботу утром», - заявил генеральный директор ФАО Жак ДИУФ в преддверии Всемирного саммита по продовольственной безопасности. Он пройдет 16-18 ноября. На саммит приглашены главы государств и правительств 192 стран-членов ФАО.

«Несмотря на все данные обещания, нам не хватает конкретных действий по борьбе с голодом», - заявил Ж.ДИУФ. Он добавил, что в условиях отсутствия строгих мер нельзя исключать наступление еще одного всемирного продовольственного кризиса.

Глава ФАО объявил о запуске «онлайн-петиции» против голода на сайте www.1billionhungry.org

Посетители сайта могут подписать петицию, если они согласны с тем, что страдание одного миллиарда человек от хронического голода – неприемлемо.